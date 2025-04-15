Malatya- Adıyaman Yolunda Kaza Meydana Geldi

KAZA HABERİ

Adıyaman-Malatya karayolunun 48. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Malatya-Adıyaman karayolunda önceki gün saat 09.30 sıralarında, 38 yaşındaki Özkan Ö. yönetimindeki 05 DG 022 plakalı araç, Adıyaman’dan Malatya istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazada sürücü Özkan Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Serkan A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.