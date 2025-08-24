Malatya Akçadağ’da Kaza Oldu

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, dört kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 civarında Sultansuyu TİGEM kavşağında gerçekleşti. Mehmet Yalçınkaya yönetimindeki 06 VM 371 plakalı otomobil ile Aslı Cengiz kontrolündeki 44 ADS 240 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda 44 ADS 240 plakalı araçta bulunan Gülten Gülbaş (51), kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında Mehmet Yalçınkaya, Aslı Cengiz, Yaren Polat Gülbaş ve Emine Çelik bulunuyor. Olayı görenlerin yaptığı ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra onları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Gülten Gülbaş’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.