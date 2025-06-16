Malatya Basketbol Müsabakası, Nail Değirmenci Anısına

MALATYA’DA VETERANLAR BASKETBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

Malatya Basketbol İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen 2. Geleneksel Veteranlar Basketbol Müsabakası, merhum Nail Değirmenci anısına düzenlendi. Etkinlik, sporun emektar isimlerini bir araya getirerek hem basketbol heyecanını hem de vefa duygusunu bir arada yaşattı. Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda yapılan turnuva, Malatya basketboluna uzun yıllar hizmet eden ve çok sayıda sporcu yetiştiren merhum Nail Değirmenci’nin hatırasına ithaf edildi. Ayrıca, etkinlik Malatya basketbol camiası ve Değirmenci ailesinin fertlerini bir araya getirdi.

Merhum Nail Değirmenci’nin ailesi adına konuşan Nami Turan Değirmenci, “İlimizde uzun yıllar Basketbol İl Temsilciliği yapan, Malatya basketboluna büyük katkılar sunan merhum Nail Değirmenci anısına düzenlenen bu turnuvaya katılan değerli hakem, sporcu ve bizi yalnız bırakmayan tüm sevenlere teşekkür ederim. Böylesi ahde vefalı bir turnuva düzenleyerek hocamızı anma fırsatı sunan Basketbol İl Temsilciliğimize de şükranlarımızı sunuyorum. Allah rahmet eylesin” dedi. Turnuvaya, geçmişte basketbola hakemlik, teknik komiserlik ve gözlemcilik gibi görevlerle hizmet etmiş çok sayıda veteran sporcu katıldı. Aynı zamanda Nail Değirmenci’nin Malatya’da “Nail Baba” olarak tanındığı ve birçok gencin hayatına dokunduğu vurgulandı.

SPOR MÜSABAKASI VE VEFA DUYGUSU

Katılımcılar, etkinliğin yalnızca bir spor müsabakası olmadığını, aynı zamanda bir vefa örneği olduğunu belirterek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliğine teşekkür etti. Turnuva, centilmence geçen müsabakaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.