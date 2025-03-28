Malatya Bayram Namazı Saat Kaçta?

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Malatya ilinde yaşayan vatandaşlar, Malatya’daki bayram namazı saatinin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak iki rekatlık bayram namazı için vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını arıyor. Bilgileri paylaşıyoruz: Malatya bayram namazı saati 06.45’tir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde gerçekleştiriliyor: İlk olarak, niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke duası okunur, ardından eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” ya da “Zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunur. Bu sırada cemaat, imamı dinler. Rüku ve secde yapılmasının ardından ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte okunacak sureyi okuyarak cemaatin sessizce dinlemesini sağlar. Ardından, eller tekrar kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır, ardından tekrar tekbir alınarak eller salınır. Son olarak, dörtüncü tekbir alınır, bu kez eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir. Rüku ve secdeden sonra oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır. Müezzinin eşliğinde cemaat üç defa tekbir getirir ve ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.