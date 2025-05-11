Malatya Büyükşehir Belediyespor Süper Lig’e Yükseldi

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Ampute Futbol 1. Ligi’ni en üst sırada tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Süper Lig’e yükselmiş oldu. Malatya ekibi, Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda gerçekleşen müsabakada Medical Park Samsun Engelli Gücü Spor Kulübünü 4-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi’ne çıkma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, yaptığı açıklamada Malatya temsilcisini kutladı. Erkoç, “Bugün hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşıyorum. Asrın felaketini yaşayan bir kentin takımının Süper Lig’e yükselmesi beni gururlandırıyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu takımın namağlup şampiyon olması da ayrı bir gurur kaynağı. Süper Lig’de Malatya’ya başarılar diliyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TÖRENDE KUPA VE MADALYALAR VERİLDİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde futbolculara kupa ve madalyaları takdim edildi.