Malatya’da 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

YOLCU OTOBÜSÜNDE RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da düzenlenen bir operasyonda polis ekipleri, bir yolcu otobüsünde 10 adet ruhsatsız tabanca buldu. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti ile ilgili yürüttükleri çalışmalar neticesinde teknik ve fiziki takiple bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan arama sonucu 10 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.