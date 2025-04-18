Haberler

Malatya’da 14 Bin Kaçak Makaron Bulundu

MALATYA’DA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Malatya’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda 14 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla bir adrese operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

M.G.’nin ikametine yapılan operasyonda 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 1 adet sigara dolumuna yönelik olduğu düşünülen kompresör, 390 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 140 bin adet makaron ve 40 kilogram tütün maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli M.G.’ye 5607 SKM’den işlem yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı’na katıldı

Emine Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik" temalı Cemre Çarşısı'nın açılışında yer alarak Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin etkinliğini destekledi.
Haberler

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklanırken, toplamda 107,87 gram sentetik uyuşturucu ve bir silah ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.