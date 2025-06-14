MALATYA’da 15 Haziran Hava Durumu

SICAK HAVA DALGASI MALATYA’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Türkiye’nin bildirilmiş sıcak hava dalgası Malatya’da da etkisini hissettiriyor. Dışarıya çıkmadan önce hava durumunu öğrenmek isteyenler, 15 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göz atıyor. Peki, 15 Haziran Pazar günü Malatya’da hava durumu nasıl olacak? Malatya’da yağmur var mı? İşte tüm detaylar…

MALATYA’DA HAVA DURUMU PARÇALI BULUTLU

Meteoroloji verilerine göre, Malatya’da yarın hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Gün boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları oldukça dengeli seyrediyor. 15 Haziran 2025 Pazar günü en yüksek sıcaklığın 33°C, en düşük sıcaklığın ise 17°C olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın ise 27°C seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde havanın sıcak geçeceği biliniyor. Rüzgar hızının saatte yaklaşık 6.29 km olacağı, nem oranının ise %33 seviyelerinde seyredeceği belirtiliyor.