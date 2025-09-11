Haberler

Malatya’da 16 Bin 786 Hap Yakalandı

POLİS OPERASYONU DÜZENLENİYOR

Malatya’da gerçekleştirilen bir operasyon ile birlikte, polis ekipleri tarafından 16 bin 786 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA SONUCU HAPLARA ULAŞILIYOR

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Uygulama Noktası’nda bir aracı şüphe üzerine durdurdu ve araçta arama yapmaya başladı. Bu aramada, aracın içinde ve içerisindeki iki şahsın üstünde yapılan detaylı inceleme sonucunda toplam 16 bin 786 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyet, konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyor.

