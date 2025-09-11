Haberler

Malatya’da 16 bin hap ele geçirildi

POLİS OPERASYONUNDA YÜKSEK MİKTARDA SENTETİK ECZA HAPİ ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da düzenlenen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından 16 bin 786 adet sentetik ecza hap bulundu ve iki şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Uygulama Noktası’nda şüpheli bir aracı durdurdu ve araçta detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDE YÜKSEK MİKTARDA ECZA HAP BULUNDU

Yapılan aramada, araçta ve içindeki iki kişinin üzerinde toplam 16 bin 786 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olay nedeniyle gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

