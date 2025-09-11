Malatya’da 16 bin hap ele geçirildi

POLİS OPERASYONUNDA YÜKSEK MİKTARDA SENTETİK ECZA HAPİ ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da düzenlenen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından 16 bin 786 adet sentetik ecza hap bulundu ve iki şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Uygulama Noktası’nda şüpheli bir aracı durdurdu ve araçta detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDE YÜKSEK MİKTARDA ECZA HAP BULUNDU

Yapılan aramada, araçta ve içindeki iki kişinin üzerinde toplam 16 bin 786 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olay nedeniyle gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.