Malatya’da 2 Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI OLAYI

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kazada toplamda dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu üzerindeki Topsöğüt Kavşağı’nda gerçekleşti. Olayın detaylarına göre, Sivas yönünden gelen M.G. idaresindeki 44 ADC 169 plakalı Fiat otomobil, aynı yönde giden E.Ö. yönetimindeki 44 AGC 362 plakalı Fiat otomobille kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu, sürücüler M.G. ve E.Ö. ile birlikte H.G. ve S.G. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.