Malatya’da 2 Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPISMASINDA YARALILAR BULUNUYOR

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Olay, saat 22.45 sularında Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt Kavşağı civarında gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇLARIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Sivas yönünden gelen M.G. yönetimindeki 44 ADC 169 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yönde seyreden E.Ö. kontrolündeki 44 AGC 362 plakalı Fiat marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile birlikte H.G. ve S.G. isimli kişiler yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, kentte bulunan çeşitli hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili olarak araştırma devam ediyor.