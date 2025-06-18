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Malatya’da 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU GİZLEME OPERASYONU

Malatya’da ekmek içine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME

Operasyon kapsamında, ekmeğin içerisine gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hapın ele geçirildiğini bildiren Yavuz, yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

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