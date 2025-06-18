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Malatya’da 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya’da ekmek arasına uyuşturucu gizleyen iki şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon yapıldığını duyurdu.

383 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yavuz, operasyonda ekmek içerisine gizlenmiş 383 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi ve iki şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.

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