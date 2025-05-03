Malatya’da 2 Zanlı Uyuşturucudan Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Tutuklandı

Malatya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobil üzerinde narkotik dedektör köpekle detaylı arama yaptı.

Arama Sonuçları Negatif Olmadı

Yapılan aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edildi ve ardından tutuklandı.