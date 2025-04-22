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Malatya’da 21 BİN 672 hap ele geçirildi

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN HAP SAYISI

Malatya’da düzenlenen bir operasyonda, polis ekipleri 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçiriyor. Olay sırasında üç kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, üç hedef şahsa yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bir araçta ele geçirilen sentetik ecza hapların yanı sıra, gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.

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