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Malatya’da 21 Bin 672 Hap Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ

Malatya’da düzenlenen bir operasyonda polis, 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Bu operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

HEDEF ŞAHLARA YÖNELİK İŞLEM YAPILDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 hedef şahsa yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir araçta yapılan aramalar sonucunda söz konusu haplar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayın detayları üzerinde çalışmalara devam ediliyor.

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