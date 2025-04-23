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Malatya’da 21 bin 672 hap yakalandı

POLİS OPERASYONU YAPILDI

Malatya’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda toplamda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bu olay kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 3 hedef şahsa yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bir araçta 21 bin 672 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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