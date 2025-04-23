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Malatya’da 21 Bin 672 Hap Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Malatya’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda toplam 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, üç hedef şahsa yönelik bir operasyon düzenliyor.

ARACA YAPILAN ARAMA

Düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramalar sonucunda büyük miktarda sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 3 şüpheli caydırıcı bir şekilde gözaltına alındı. Zanlıların, polis merkezindeki işlemlerinin ise devam ettiği bildiriliyor.

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