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Malatya’da 21 Bin 672 Hap Yakalandı

POLİS OPERASYONUYLA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da gerçekleştirilen bir polis operasyonuyla 21 bin 672 adet sentetik ecza hap yakalandı. Bu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 hedef şahsa yönelik bir operasyon düzenledi.

ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA BULUNDU

Operasyonda bir araçta yapılan detaylı aramalarda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği ifade ediliyor.

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