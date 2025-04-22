Malatya’da 21 Bin 672 Hap Yakalandı

POLİS OPERASYONUYLA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da gerçekleştirilen bir polis operasyonuyla 21 bin 672 adet sentetik ecza hap yakalandı. Bu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 hedef şahsa yönelik bir operasyon düzenledi.

ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA BULUNDU

Operasyonda bir araçta yapılan detaylı aramalarda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği ifade ediliyor.