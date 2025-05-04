Malatya’da 3 Araç Kazası, 4 Yaralı

TRAFAİK KAZASINDA YARALANANLAR

Malatya’da üç aracın karıştığı bir trafik kazası sonucunda dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halindeki 34 NZ 4763 plakalı Skoda marka otomobil, 44 ABE 564 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve 44 KY 582 plakalı bir başka Skoda marka otomobil çarpıştı.

OLAY YERE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrası meydana gelen durumu bildiren ihbar üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.