Malatya’da 3 Araçla Kaza: 4 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Malatya’da 3 aracın karıştığı bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, 22.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerinde, Şehirler Arası Otobüs Terminali civarında gerçekleşti. Olayın meydana gelmesiyle birlikte, bir Skoda marka otomobil ile bir Fiat marka hafif ticari araç ve başka bir Skoda marka otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine hızlıca polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.