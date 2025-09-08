Malatya’da 3 Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Malatya’da düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi ve 5 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Bu operasyonlar kapsamında yapılan çalışmalarda, toplamda 120 litre etil alkol, 17 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1,200 adet makaron, 82 adet gümrük kaçağı kol saati ve 158 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde elde edilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde yasal işlemler yapıldı.