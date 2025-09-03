Malatya’da 300 Bin Konut Kurası Bekleniyor

MALATYA’DA 300 BİNİNCİ KONUT KURASI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin etkilediği Malatya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 300 bininci konutun kurasının çekilmesi bekleniyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya geleceğini ve Malatyalılarla bir araya geleceğini aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÖSTERİLEN İLGİ

Başkan Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar kente 27 kez geldiğini belirterek, her seferinde büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade etti. Deprem sonrası Malatya’ya büyük destek sağlandığını ve hükümetin kentin yanından hiç ayrılmadığını vurguladı. Malatya’nın yaralarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ile sarıldığını söyleyen Er, “Malatya’mızda yaklaşık 105 bin konutun ihalesi yapıldı ve inşa faaliyetleri devam ediyor. Yıl sonunda bu konutların neredeyse tamamı hak sahiplerine teslim edilecek. Biz Malatyalılar olarak Cumhurbaşkanımıza vefa vaktidir, bu vefamızı gösterelim. 300 bininci konutun kura çekilişinin burada yapılması çok anlamlı” dedi.

KURA ÇEKİLİŞİNE DAVET

Er, 6 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da 300 bininci konutun kurasının çekilişinde tüm Malatyalıları alana davet ettiklerini belirtti. AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da deprem sonrası kentteki yapı faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katkılarıyla büyük bir hız kazandığını ifade etti. Toplantıya AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da katıldı.