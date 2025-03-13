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Malatya’da 34 Mahkum Gribal Enfeksiyon Şüphesi

MAHKUMLARDA GRİP ŞÜPHESİ

Malatya’da toplamda 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye götürüldü. Alınan bilgilere göre, Akçadağ ilçesindeki cezaevinde akşam saatlerinde 4 mahkum grip belirtileri göstererek fenalaşınca Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ardından, benzer şikayetler yaşayan 30 mahkum ise kentteki farklı hastanelere taşındı.

POLİS SORUNU ELE ALDI

Olayın yaşandığı hastanelerde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Mahkumların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu bildirildi.

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