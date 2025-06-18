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Malatya’da 383 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

Malatya’da, polisin gerçekleştirdiği bir operasyonda ekmeğin içerisinde gizlenmiş 383 uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Bu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınıyor.

POLİSİMİZ TAKİPTEYDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphelinin adresini takibe alıyor. Yapılan operasyon neticesinde arama yapılan adreste ekmeğin içerisinde gizlenmiş olan 383 uyuşturucu hap bulunuyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ekipler, uyuşturucu haplara el koyarak 2 şüpheliyi gözaltına alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri hala devam ediyor.

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