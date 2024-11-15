“Malatya’da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi”

SON DAKİKA MALATYA’DA DEPREM

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından Malatya’da yeni bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi oldu. Saat 10.46’da gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte hissedildi ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep’te de hissettirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi, Malatya’daki depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyurdu. Kandilli’nin güncel deprem listesine göre, depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Bu bilgiler, gerçekleşen sarsıntının ciddiyetini ortaya koyuyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Malatya’daki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, “Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis’te de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir” şeklinde bilgi verdi.

MALATYA VALİSİ’NDEN OLUMSUZLUK YOK DİYE AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti. AFAD da yapılan değerlendirmelerde herhangi bir olumsuz durum tespit etmediklerini, ancak saha çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Meydana gelen depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesine yansıyor.