Malatya’da 4 Araçla Kaza Oldu

KAZA YERİ VE OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI

Malatya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.15 sularında Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre dört aracın karıştığı bu olayda, A.M. kontrolündeki FD ZM 1525 plakalı otomobil, D.K. idaresindeki 44 DK 202 plakalı araç, Ö.C.U. yönetimindeki 44 ABN 34 plakalı otomobil ve E.D. kontrolündeki 34 ZR 4236 plakalı araç birbirine çarptı.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan H.T., F.M. ve A.E. de yaralandı. Olayın ardından, durum bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı bireyler, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren E.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.