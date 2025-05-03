Malatya’da 4 Kilo 200 Gram Metamfetamin Yakalandı

POLİS OPERASYONU

Malatya’da, polis ekipleri tarafından gizli bilgiler doğrultusunda durdurulan bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu olay sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Malatya’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araç, durdurularak arama yapıldı. Araç içindeki aramalarda 4 kilo 200 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.