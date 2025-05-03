Haberler

Malatya’da 4 Kilo 200 Gram Metamfetamin Yakalandı

POLİS OPERASYONU

Malatya’da, polis ekipleri tarafından gizli bilgiler doğrultusunda durdurulan bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu olay sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Malatya’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araç, durdurularak arama yapıldı. Araç içindeki aramalarda 4 kilo 200 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’dan Tatil Gelen Aile, İkrasu’yu Kaybetti

İstanbul'dan tatile giden ailenin 6 yaşındaki kızı, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu; hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma açıldı.
Haberler

Afyonkarahisar’da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi öldü. Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.