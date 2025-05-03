Malatya’da 4 Kilo 200 Gram Uyuşturucu

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Malatya’da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Söz konusu olay sonucunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Malatya’ya uyuşturucu madde getirilmesi üzerine bu durumu araştırmaya başladı. Bu kapsamda şüpheli olarak değerlendirilen bir araç durdurularak detaylı bir arama yapıldı. Yapılan aramada, 4 kilo 200 gram metamfetamin ile karşılaşıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeden sonra gözaltına alınan iki şüpheli, emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.