Haberler

Malatya’da 4 Kilo 200 Gram Uyuşturucu

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Malatya’da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Söz konusu olay sonucunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Malatya’ya uyuşturucu madde getirilmesi üzerine bu durumu araştırmaya başladı. Bu kapsamda şüpheli olarak değerlendirilen bir araç durdurularak detaylı bir arama yapıldı. Yapılan aramada, 4 kilo 200 gram metamfetamin ile karşılaşıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeden sonra gözaltına alınan iki şüpheli, emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’dan Tatil Gelen Aile, İkrasu’yu Kaybetti

İstanbul'dan tatile giden ailenin 6 yaşındaki kızı, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu; hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma açıldı.
Haberler

Afyonkarahisar’da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi öldü. Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.