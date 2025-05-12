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Malatya’da 5 Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

TRAFO KAZASI VE YARALANMA

Malatya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Olay, sabah saat 07.45’te Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki eski Şire Pazarı mevkiindeki altgeçit girişinde gerçekleşti.

KAZA ANINDAKİ ARAÇLAR

Edinilen bilgilere göre, H.C. yönetimindeki 44 AFS 309 plakalı Fiat hafif ticari araç, T.G.’nin kullandığı 06 EBE 549 plakalı otomobil, H.Ş.’nin idaresindeki 06 DEE 744 plakalı hafif ticari araç, B.T. yönetimindeki 44 AAV 473 plakalı Volkswagen minibüs ve S.Ç.K.’nın kullandığı 06 BZY 312 plakalı otomobil kaza yaptı. Bu kazada sürücü H.C. yaralandı.

TRAFİKTEKİ AKIŞ İHLALİ

Olay nedeniyle çevre yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

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