Malatya’da 5 Araçla Kaza: 6 Yaralı

ZİNCİRLEME KAZADA 6 YARALI

Malatya’da meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.15 sıralarında, Malatya – Elazığ karayolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü civarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönüne seyir halindeki A.K. kontrolündeki 35 FV 3557 plakalı kamyonet, T.K. yönetimindeki 06 EUJ 398 plakalı Ford marka hafif ticari araca, M.G.Y. tarafından sürülen 03 AAJ 146 plakalı Renault marka otomobile, K.H. 54 SB 575 plakalı otomobile ve E.A. idaresindeki 38 LV 546 plakalı Hyundai marka araca çarptı.

İLK YARDIM VE İNCELEME

Kazada M.G.Y., K.H., N.H., M.Y.H., T.K. ve A.S. yaralandı. Olayın ardından acil yardım çağrısı ile birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, kentte bulunan çeşitli hastanelere taşındı. Kazaya dair detaylı inceleme başlatıldı.