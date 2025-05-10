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Malatya’da 5 Araçla Kaza Gerçekleşti

ZİNCİRLEME KAZADA YARALILAR VAR

Malatya’da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönünde seyir eden A.K. yönetimindeki 35 FV 3557 plakalı kamyonet, T.K. idaresindeki 06 EUJ 398 plakalı hafif ticari araç ile M.G.Y.’nin kullandığı 03 AAJ 146 plakalı otomobil ve K.H. yönetimindeki 54 SB 575 plakalı otomobil çarpıştı. Ayrıca E.A. tarafından kullanılan 38 LV 546 plakalı Hyundai marka aracın da kazaya karıştığı belirtildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralananlar arasında M.G.Y., K.H., N.H., M.Y.H., T.K. ve A.S. bulunmaktadır. Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere taşındı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak inceleme başladı.

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