Malatya’da 5 Katlı Yangın Söndü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Malatya’nın Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi ve henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın en üst katında yangın baş gösterdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine derhal ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek bitişikteki apartmanı da yoğun dumanla kapladı. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 30 dakika süren bir mücadelenin ardından müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 11 kişi, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay yerinde bekleyen ambulanslarda sağlık ekipleri ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrasında olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.