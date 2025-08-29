Malatya’da 7 kişi yaralandı

TAKIM ANLAŞMAZLIĞI

Malatya’da dün akşam saatlerinde Gedik Mahallesi’nde meydana gelen zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanıyor. Olay, A.M.’nin kullandığı FD ZM 1525 yabancı plakalı otomobil ile D.K.’nın kullandığı 44 DK 202 plakalı aracın kafa kafaya çarpmasıyla başlıyor. Bu çarpışmanın ardından arkadan gelen Ö.C.U.’nun kullandığı 44 ABN 34 plakalı otomobil ile E.D.’nin kullandığı 34 ZR 4236 plakalı otomobiller, kaza yapmış olan araçlara çarpıyor.

HEMEN YARDIM GELDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildiriyor. Kısa süre içinde bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Kaza sonucu yaralanan toplam 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğreniliyor ve kazayla ilgili soruşturma başlatılıyor.