Haberler

Malatya’da 7 kişi yaralandı

TAKIM ANLAŞMAZLIĞI

Malatya’da dün akşam saatlerinde Gedik Mahallesi’nde meydana gelen zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanıyor. Olay, A.M.’nin kullandığı FD ZM 1525 yabancı plakalı otomobil ile D.K.’nın kullandığı 44 DK 202 plakalı aracın kafa kafaya çarpmasıyla başlıyor. Bu çarpışmanın ardından arkadan gelen Ö.C.U.’nun kullandığı 44 ABN 34 plakalı otomobil ile E.D.’nin kullandığı 34 ZR 4236 plakalı otomobiller, kaza yapmış olan araçlara çarpıyor.

HEMEN YARDIM GELDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildiriyor. Kısa süre içinde bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Kaza sonucu yaralanan toplam 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğreniliyor ve kazayla ilgili soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gülseren Ceylan, Hızla Gündem Oldu

Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Gülseren Ceylan'ın kimliği ve hayatına dair merak edilenler hızla araştırılmaya başlandı.
Haberler

Duygulu, Resimli Hayırlı Cumalar Mesajları

Müslümanlar 29 Ağustos Cuma günü için sevdiklerine anlamlı mesajlar gönderme arayışında. Haftanın en önemli günü için resimli Cuma mesajları popüler hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.