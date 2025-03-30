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Malatya’da 7 Milyon Kaçak Makaron Yakalandı

KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Malatya’nın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda, bir araçta yapılan aramalarda toplamda 7 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Bu operasyon, Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Bir kamyon dolusu kaçak makaron, ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda ele alındı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Elde edilen bilgilere göre, T.T. isimli şahsa ait olan araçta yapılan aramada 7 milyon 250 bin adet mükerrer bandrollü kaçak makaron bulundu. Bu gelişmelerin ardından şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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