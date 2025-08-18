Malatya’da 7 Torbacı Tutuklandı

TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

Malatya’da “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı iki ayrı operasyon düzenledi.

OPERASYONLARDAN ELE GEÇİRİLENLER

Fiziki takip neticesinde yapılan operasyona katılan ekipler, 7 kişiye ait 2 araç ve 5 farklı adreste aramalar gerçekleştirdi. Bu arama sonucunda, 26 bin 330 adet sentetik ecza hap, 81 gram metamfetamin ve 1,7 gram esrar bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.