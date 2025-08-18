Haberler

Malatya’da 7 Torbacı Tutuklandı

TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

Malatya’da “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı iki ayrı operasyon düzenledi.

OPERASYONLARDAN ELE GEÇİRİLENLER

Fiziki takip neticesinde yapılan operasyona katılan ekipler, 7 kişiye ait 2 araç ve 5 farklı adreste aramalar gerçekleştirdi. Bu arama sonucunda, 26 bin 330 adet sentetik ecza hap, 81 gram metamfetamin ve 1,7 gram esrar bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Haberler

Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.