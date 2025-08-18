Haberler

Malatya’da 7 Zanlı Tutuklandı

OPERASYONLAR HIZ KESMİYOR

Malatya’da “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcılarına karşı iki ayrı operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI ARAMALARLA YAKALANDILAR

Fiziki takip sonrası düzenlenen bu operasyonlarda 7 kişiye ait 2 araç ve 5 farklı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda ise 26 bin 330 adet sentetik ecza hapı, 81 gram metamfetamin ve 1,7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Haberler

Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.