Malatya’da 7 Zanlı Tutuklandı

OPERASYONLAR HIZ KESMİYOR

Malatya’da “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcılarına karşı iki ayrı operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI ARAMALARLA YAKALANDILAR

Fiziki takip sonrası düzenlenen bu operasyonlarda 7 kişiye ait 2 araç ve 5 farklı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda ise 26 bin 330 adet sentetik ecza hapı, 81 gram metamfetamin ve 1,7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.