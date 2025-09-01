Malatya’da 714 Dükkan İnşaatı Tamamlandı

DEPREMZEDE SANAYİ ESNAFI İÇİN DÜKKANLAR TAMAMLANDI

Malatya’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için inşa edilen 714 dükkanın yapımı sona erdi. Kentte bu projede TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliği gerçekleştiriyor. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Altay Kışlası’nda yer alan bu dükkanların inşaat süreci tamamlandı.

YENİ DÜKKANLAR İÇİN HEDEF BELİRLENDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli bir şirketin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, birinci etap olarak belirlenen 714 dükkanın inşaatının tamamlandığını ve ikinci etapta 192 dükkan daha yapmayı planladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a destekleri için teşekkür eden Yavuz, esnafın yeni yerlerine en kısa sürede taşınmalarına yönelik hedeflerini de aktardı.