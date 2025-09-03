Haberler

Malatya’da 745,61 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Malatya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından 745,61 gram metamfetamin yakalandı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına karşı yürüttükleri fiziki takip çalışmaları kapsamında Yeşilkaynak Mahallesi’nde belirli bir adrese ve şüpheli bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ARANAN MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı aramalar sonucunda 745,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu operasyon, Malatya’daki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

