Malatya’da 841 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

METAMFETAMİN VE KANNABİNOİD HAZİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da gerçekleştirilen bir operasyonda, 841 gram metamfetamin ve 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi yakalandı. Olayda toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine karşı yoğun bir çalışma yürüttü. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’ndeki bir ev ve bir araçta yapılan arama sonucunda, yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

