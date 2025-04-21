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Malatya’da 9 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu ile Ele Geçirilen Miktar

Malatya’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, toplamda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu yakalandı ve 2 zanlı gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yavuz, bu operasyonun sonucunda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını aktardı. Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelenin bir parçası olarak devam edeceği vurgulandı.

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