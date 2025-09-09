Malatya’da Ahır Yangını 10 Hayvan Telef

DOĞANŞEHİR’DE YANGIN OLAYI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki bir ahırda meydana gelen yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Gövdeli Mahallesi’nde Haluk Şafak’a ait ahırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

YANGINA MÜDAHALE

Olayın haber verilmesinin ardından, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek vererek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda 10 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi.