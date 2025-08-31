Malatya’da Aileler Arasında Kavga

ÇATIŞMA VE YARALANMALAR

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki aile arasında yaşanan çatışma sonucunda üç kişi yaralandı. Olay, saat 18.45 sıralarında Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.K., M.T., M.D., H.M.U. ile A.B. ve M.Y.B., aynı bölgede karşılaştıklarında arasında bir tartışma başladı.

SALDIRI VE YARALANMALAR

Tartışmanın gittikçe büyümesiyle S.K., A.B. ve M.Y.B. açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucunda yaralar aldı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya karışan şahısların suç aletleriyle birlikte gözaltına alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.