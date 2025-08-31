Haberler

Malatya’da Aileler Arasında Kavga

ÇATIŞMA VE YARALANMALAR

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki aile arasında yaşanan çatışma sonucunda üç kişi yaralandı. Olay, saat 18.45 sıralarında Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.K., M.T., M.D., H.M.U. ile A.B. ve M.Y.B., aynı bölgede karşılaştıklarında arasında bir tartışma başladı.

SALDIRI VE YARALANMALAR

Tartışmanın gittikçe büyümesiyle S.K., A.B. ve M.Y.B. açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucunda yaralar aldı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya karışan şahısların suç aletleriyle birlikte gözaltına alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Samsunspor 1-1 Trabzonspor Beraberlik Sağladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golünü Onuachu atarken, Samsunspor'un eşitliği sağlayan ismi Mouandilmadji oldu.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Ağırladı

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşarak oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Aktürkoğlu, havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı ve kulübe katıldığı için mutluluğunu dile getirdi.

