Malatya’da Alabalık Üretimi Arttı

ALABALIK ÜRETİMİ KATLANARAK ARTIYOR

Malatya, su ürünleri üretiminde önemli bir merkez haline geliyor. 2024 yılı itibarıyla bu kentte 6 bin 280 ton balık ve 31 milyon 500 bin adet yavru alabalık üretildi. Bu üretimin önemli bir kısmı Doğanşehir ilçesinde gerçekleştiriliyor. Burada hem üretim hem de lezzet açısından alabalık dikkat çekiyor. Türkiye genelinde artan nüfusun dengeli beslenmenin ve kaliteli hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında su ürünleri önemli bir rol üstleniyor.

SUDAN FAALİYETLER VE YENİ YATIRIMLAR

Malatya’da su ürünleri üretimi, özellikle porsiyonluk alabalık üzerine yoğunlaşırken, Sultansuyu, Karakaya, Sürgü ve yeni dahil edilen Kapıkaya Turgut Özal baraj gölleri ile çeşitli kaynak sularında etkin bir şekilde üretim yapılıyor. Mevcut 60 alabalık üretim tesisinin 33’ü barajlarda, 27’si ise kara tesislerinde faaliyet gösteriyor. Karakaya Barajı, su kalitesi ve potansiyeliyle dikkat çekerken, mevcut üretim kapasitesinin 10 katı kadar ek üretim yapmak mümkün.

Doğanşehir’in Sürgü Mahallesi’nde alabalık tesisi bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, bölgenin su ürünleri anlamında önemine dikkat çekiyor. Budak, “Malatya Doğanşehir, su ürünleri anlamında çok kıymetli bir coğrafya. Özellikle Sürgü Mahallesi, doğal kaynaklarıyla balık yetiştiriciliğine uygun. Burada ciddi yatırımlar var. Balık, sağlık açısından da çok değerli. Omega 3 açısından zengin, kalp dostu bir besin. Doktorların haftada en az bir kez tüketilmesini önerdiği bir ürün.” diye belirtiyor. Ayrıca bu bölgenin gastronomi turizmine katkı sunduğunun altını çizen Budak, “Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi çevre illerden ziyaretçiler geliyor. Bölgemizin alabalığı, lezzeti ve doğallığıyla farklılaşıyor.” demekte.

ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KALİTE

Su Ürünleri Mühendisi Mahmut Özipek, Türkiye’nin su ürünleri alanında dünya genelinde önemli bir noktaya ulaştığını vurguluyor. Özipek, “Alabalık, genellikle kasım sonlarında yumurtlamaya başlar, şubat sonuna kadar sürer. Türkiye, alabalık üretiminde dünya sıralamasında üçüncüdür. Bu başarı, bölgemizin soğuk ve doğal sularında alabalığın yetişmesiyle sağlanıyor. Bu durum, hem üretim kalitesini hem de lezzeti artırıyor.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca alabalık tüketiminin yaygınlaştığını belirten Özipek, “Amacımız sadece üretmek değil, aynı zamanda insanların balığı düzenli ve doğru tüketmelerini sağlamak.” diyerek çeşitli tanıtım çalışmaları ile balık yeme kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıklıyor.