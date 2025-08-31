Gündem

Malatya’da Alacak Verecek Tartışması Yaşandı

OLAYIN GELİŞİMİ VE TARTIŞMA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki bir iş yerinde E.A. ile Ö.D. arasında alacak verecek meselesi üzerine bir tartışma patlak verdi. Tartışma sırasında Ö.D., E.A.’ya çay bardağı fırlattı. Ardından havaya ateş açtıktan sonra sol bacağından kendine zarar verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

İNCELEME SÜRECİ

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda bir adet boş kovan bulundu. E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili kapsamlı inceleme devam ediyor.

