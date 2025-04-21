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Malatya’da Anız Yangını Kontrol Altında

ANIZ YANGINI DARİNDE’DE ÇIKTI

Malatya’nın Darende ilçesinde anız yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürdü. Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi’nde gerçekleşti.

BÖLGEDE KONTROL ALTINA ALINDI

Elde edilen bilgilere göre, oldukça geniş bir arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve anız yangını etkin bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili detaylı inceleme süreci başlatıldı.

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