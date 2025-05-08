Malatya’da Apartman Yangını: 11 Kişi Etkilendi

YANGIN OLAYININ YAŞANDIĞI YER

Malatya’da bir akşam saatlerinde, Turgut Özal Mahallesi’nde Melih Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı en üst katta başladı. Çevre sakinlərinin yangını fark etmesi üzerine hemen ihbar gerçekleştirildi ve olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE MÜDAHALE

Alevler hızla yayıldı ve bitişikteki apartman yoğun dumanla kaplandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra, dumandan etkilenen 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay yerinde bekleyen ambulanslarda sağlık ekipleri, etkilenen kişilere ilk müdahaleleri yaptı. Olayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldığı bildirildi.