Malatya’da Araç Bordür Taşına Çarptı

KAZA DETAYLARI

Malatya’da meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil bordür taşlarına çarparak devrildi. Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı’nda gerçekleşti.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, M.H. (20) tarafından yönetilen 44 AHK 098 plakalı Volkswagen marka otomobil, Yüzüncü Yıl Kent Parkı bölgesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı ve devrildi. Kaza sonucunda yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.