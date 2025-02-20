Malatya’da Araç Çarpışması: 5 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLAYI

Malatya’da meydana gelen kazada, 1’i polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 44 ABG 531 plakalı polis aracı ile Mehmet T. idaresindeki 06 CDM 428 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar neticesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapıldı ve sağlık, polis ile itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüleri ve yolcu konumundaki Y.T., D.T. ve İ.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

TRAFFİK AKIŞI YENİDEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli soruşturma çalışmalarına başladı.